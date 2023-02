ATP Marsiglia 2023 | Holger Rune rinuncia per il problema al polso

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Una scelta obbligata. Si complica un po’ la programmazione del n.9 del mondo,. Il giovane danese era tra i personaggi più attesi dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) e, in teoria, il tabellone avrebbe potuto riservare agli appassionati anche un incrocio con Jannik Sinner in semifinale. Le cose sono andate diversamente. Nel corso del match degli ottavi di finale trae l’olandese Gijs Brouwer, il top-10 ha sofferto di un dolore ale così, dal 4-2 in suo favore del primo set, c’è stata una serie negativa che l’ha portato a perdere il primo set 6-4 e a stare sotto nello score 4-0 nel secondo. Per questo motivo il classe 2003 ha deciso di ritirarsi dal confronto e annunciato la suaall’ATP250 diin programma la prossima settimana proprio per ...