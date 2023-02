Atp Buenos Aires 2023 | Musetti batte Cachin in due set e si qualifica ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Termina 6-2 6-3 il match tra Lorenzoe Pedro, partita valida per gli ottavi didell’Atp 250 di. Ottima vittoria per, dunque, che permette all’azzurro di ottenere lazione aididel torneo argentino. La cronaca Nel primo set in avvio c’è molto equilibrio in campo, con i due giocatori efficaci al servizio e bravi a non concedere palle break agli avversari. Il primo squillo arriva durante il quarto game, con undavvero efficace con i suoi colpi da fondo campo di dritto e rovescio. L’azzurro infatti alla terza occasione strappa il servizio all’avversario e si porta sul 3-1. Nel game successivo però...