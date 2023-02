Atp 500 di Rotterdam | Sinner in semifinale | sconfitto Wawrinka in due set - Sport - Tennis

L'azzurro nei quarti batte Wawrinka in 2 set Jannik Sinner in semifinale al torneodi Rotterdam 2023. Questa sera infatti il tennista altoatesino ha sconfitto agevolmente - in un'ora e 13 di match - in due set lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6 - 1, 6 - 3.L'altoatesino non ha grossi problemi nello sconfiggere lo svizzero. In semifinale lo attende uno fra Gijs Brouwer e Tallon ...

Atp Rotterdam 2023, Sinner: "Contento del mio gioco, domani sarà una partita dura". Sinner ha commentato la vittoria contro Wawrinka.Stan Wawrinka dovrà pazientare ancora prima di tornare nella top 100 dell’Atp. A Rotterdam, il vodese si è lasciato sfuggire una prima occasione, facendosi battere 6-1 6-3 dall’italiano Jannik Sinner ...