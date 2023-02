Atp 500 di Rotterdam | Sinner in semifinale | sconfitto Wawrinka in due set - Sport - Tennis

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'altoatesino non ha grossi problemi nello sconfiggere lo svizzero. Inlo attende uno fra Gijs Brouwer e Tallon ...

Da domani l'di Rio, dove difenderanno il titolo conquistato l'anno scorso Appena il tempo di festeggiare il successo a Buenos Aires e Fognini e Bolelli ripartiranno subito alla volta del ...ROTTERDAM (OLANDA) " Nulla da fare per Jannik Sinner nella finale dell'"ABN AMRO Open", torneocon 2.074.205 euro di montepremi andato in scena sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 21enne di San Candido, numero 14 del mondo, si è arreso di fronte al russo Daniil Medvedev, 11 ...

Sinner lotta ma il re di Rotterdam è Medvedev: gli highlights della finale Eurosport IT

ATP 250 Marsiglia, Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio delle QualificazionI. Raul Brancaccio al ... LiveTennis.it

ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Alcaraz guida il seeding. Musetti e Fognini ai nastri di partenza LiveTennis.it

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

Disco rosso per Jannik Sinner nella finale dell''ABN AMRO Open' (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 21enne di ...ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Jannik Sinner nella finale dell'”ABN AMRO Open”, torneo Atp 500 con 2.074.205 ...