Atletica | Jacobs e Furlani illuminano i Campionati Italiani Attesa per Vallortigara e Iapichino | Fabbri vs Weir

(Di venerdì 17 febbraio 2023) IIndoor 2023 dileggera andranno in scena al PalaIndoor di Ancona nel fine settimana del 18-19 febbraio e rappresenteranno l’appuntamento di avvicinamento agli Europei Indoor, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. L’uomo più atteso della vigilia è Marcell, reduce dalla sconfitta di Lievin e desideroso di un pronto riscatto. Il Campione Olimpico dei 100 metri punta a conquistare il tricolore sui 60 metri e cercherà di farlo in maniera convincente, fornendo una prestazione tecnicamente valida e con un tempo inferiore al 6.57 timbrato nelle prime due uscite stagionali. Il velocista lombardo è atteso dal duello con Samuele Ceccarelli, che ha stupito nelle ultime settimane con uno squillo da 6.58. L’altro uomo copertina è indubbiamente Mattia, ...