Atletica | calendario Campionati Italiani indoor 2023 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A partire da domani, sabato 18 febbraio, si terranno ad Ancona idi, che proseguiranno anche nella giornata di domenica 19; l’evento si preannuncia ancor più importante avvicinandosi gli Europeidi Istanbul, indal 2 al 5 marzo. I migliori atleti del panorama nazionale scenderanno in pista al Paladel capoluogo marchigiano: particolare attenzione da rivolgere a Marcell Jacobs nei 60 metri, alla ricerca di una prestazione convincente in termini cronometrici, o Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Marcell Jacobs non risale le classifiche stagionali: 6° in Europa, 15° al mondo. Accerchiato da americani e Prescod I...