Atalanta | Zapata si ferma di nuovo | lesione di primo grado alla coscia destra

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un calvario senza fine la stagione di Duvan, che è costretto dirsi a due giorni dsfida trae Lecce. Da un controllo effettuato in mattinata all’attaccante colombiano è stata diagnosticata unadial muscolo semimembranoso della. I tempi di recupero non sono specificati, ma lo stop sarà senza dubbio superiore al mese di tempo. SportFace.

