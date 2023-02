Atalanta | Hojlund | “Cristiano Ronaldo il mio idolo | Bergamo il posto giusto per me”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Rasmus, mattatore assoluto dell’in questa stagione, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, raccontandosi a 360 gradi: “Sono contento di giocare così tanto, ma non mi monto la testa. Ho solo 20 anni e penso a lavorare per migliorare e imparare. Obiettivo con l’? Arrivare più in alto possibile in classifica.è ilper me, l’ho sempre pensato. Ci sono tanti attaccanti esperti da cui imparare: il mio maestro è Zapata, cerco di rubargli i segreti sia in allenamento che in partita. Il calcio italiano? Il livello è alto, credo che alla base del successo ci siano le buone difese“. L’attaccante scandinavo ha poi proseguito: “Concordo con Gasperini sul fatto che devo migliorare nel primo tocco e segnare più gol di testa. Lui è un ottimo tecnico, ...