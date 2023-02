(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - "Bentornata!". Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti che ha guidato, prima donna europea, la Stazione spaziale internazionale nel settembre scorso. "Le riconsegno la bandierache ho avuto l'onore di ricevere da lei per portarla sulla Stazione spaziale" ha detto Samantha Cristoforetti, restituendo la bandiera al presidente della Repubblica. "L'ha mostrata dallo spazio, è stato molto bello vederela, la ringrazio" ha risposto il Presidente. L'astronauta, rigorosamente con la tuta azzurra dell'Esa e la mostrina verde-bianca-rossa al braccio, ha poi consegnato a Mattarella una foto che la ritrae con la bandieradavanti alla 'cupola' della Stazione spaziale, "una finestra sul mondo che è stata costruita qui in Italia" ha spiegato. All'incontro al Quirinale hanno ...

AGI - 'Bentornata!'. Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti che ha guidato, prima donna europea, la Stazione spaziale internazionale nel settembre ...... secondo quantola rivista Insects. In Asia, in Giappone in particolare, oltre alla ... La barretta è prodotta infatti con farina di grillo, ela mastica con gusto sottolineando che ...

Astrosamantha riporta il Tricolore al Quirinale AGI - Agenzia Italia

AstroSamantha torna sulla Terra: ammaraggio previsto stanotte al largo della Florida - LA DIRETTA RaiNews

Samantha Cristoforetti di nuovo sulla Terra, storico ammaraggio: saluti e sorrisi, si regge già in piedi. Rive ilmattino.it

AstroSamantha rientra sulla Terra: ammaraggio ok al largo della Florida (VIDEO) La Voce del NordEst

AstroSamantha comandante dell'International Space Station. Ma c'è ... La Svolta

Bentornata!". Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti che ha guidato, prima donna europea, la Stazione spaziale internazionale nel settembre scorso. "Le ...