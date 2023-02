Astensione ricorrente nella civiltà digitale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Oramai il dibattito sul partito del non voto e sulle ragioni possibili e plausibili che determinano l'astensionismo crescente, è diventato un appuntamento fisso nei giorni immediatamente successivi all'ultima tornata elettorale. Per la verità, ci si comincia a interrogare sulla disaffezione dei cittadini per le sorti della democrazia rappresentativa, già con le prime rilevazioni sull'affluenza ai seggi, ma il tema come d'abitudine, rimane al primo posto dell'agenda politica meno del tempo necessario alla confezione di latte fresco di scadere: tre giorni al massimo, poi può essere buttato via. Insomma, il solito déjà vu, l'è argomento che infiamma i talk televisivi fino a metà della settimana post-voto e poi finisce nel cassetto fino alla prossima elezione. Così, puntualmente anche a valle del voto regionale in Lombardia e nel Lazio, dove si sono recati ...