ASREM di Campobasso | Concorso per 5 Medici Psichiatri

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’Azienda Sanitaria Regionale Molise diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 5 Dirigenti, in disciplina dia. La Regione Molise é alla ricerca di 5per far fronte alle necessità di organico del Sistema Sanitario. Si tratta di un ruolo delicatissimi, che crea un’importante connessione medico-paziente, quindi é necessaria la massima Professionalità, riservatezza, empatia, comprensione e perfetta capacità relazionale. I Candidati ideali sono Soggetti con laurea magistrale inna e specializzazione ina, a loro é dato il compito di interagire con i pazienti allo scopo di effettuare diagnosi, somministrare e prescrivere cure che portino a una concreta ed ...