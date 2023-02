Ascolti TV | Giovedì 16 Febbraio 2023 Che Dio Ci Aiuti cala ancora 4 mln – 20 7% | GF Vip 18 7% 2 | 5 mln Europa League 9%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pierpaolo Spollon in Che Dio CiNella serata di ieri,16, su Rai1 la fiction Che Dio Ci7 ha interessato 4.017.000 spettatori pari al 20.7% (primo episodio: 4.260.000 – 20%, secondo episodio: 3.752.000 – 21.6%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.480.000 spettatori pari al 18.7% di share (Night: 1.063.000 – 28.4%). Su Rai2 il film in prima visione Anna ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 959.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 725.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 851.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza ...