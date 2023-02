Ascolti 16 febbraio | quanto ha fatto la 34esima puntata del Grande Fratello Vip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 16, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. La nomination è eliminatoria. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Antonino, Daniele, Nicole, Nikita e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/6PFGPw3izn —(@) February 17, 2023 Ladel GF Vip ha totalizzato 2.480.000 spettatori pari al 18,7% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Che Dio Ci Aiuti ha registrato 4.017.000 telespettatori pari al 20,7% ...

E soprattutto che "Un solo secondo" ha superato il milione disu Spotify. Una canzone per l'... 172023Tv 162023. Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha conquistato nella prima puntata 4.017.000, 20% e nella seconda, in seconda serata 3.752.000, 21,62%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7: 2.

Ascolti tv 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti, GF Vip Tvblog

Ascolti tv mercoledì 15 febbraio 2023: Buongiorno, mamma! a 3,5 mln (21,2%), I Pooh 2,6 mln (14,1%) Tvblog

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti (20.7%), Grande Fratello Vip (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti TV ieri 15 febbraio 2023: Gentili riparte male dopo Sanremo Affaritaliani.it

Ascolti TV 15 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Buongiorno Mamma 2, Mare Fuori 3, Pooh un attimo ancora Piper Spettacolo Italiano

Dalla casetta di Amici al palco di Sanremo 2023 con ‘Se domani’, LDA è cresciuto e lo dimostra con il nuovo album ‘Quello che fa bene’. Le parole dell’artista.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...