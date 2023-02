Arte immersiva con Gustav Klimt nell’EmotionHall del Tiare

(Di venerdì 17 febbraio 2023)– sinfonia diè molto più di un semplice viaggio multimediale. Si tratta di una vera e propria scoperta dell’estro rivoluzionario e anticonformista diche si manifesta attraverso le sue raffinate e sfarzose raffigurazioni pittoriche. A comporre il percorso espositivo saranno rappresentate le opere riguardanti non solo la vita, le figure e i paesaggi del Maestro viennese, ma anche la pittura e l’architettura, le arti applicate, il design e la moda della Vienna secessionista di fine 800 – inizi 900. L’obiettivo è quello di proporre al visitatore un nuovo modello di fruizione dell’grazie alle sempre più innovative potenzialità delle nuove tecnologie, capaci di entusiasmare, affascinare, emozionare e meravigliare il pubblico, ...

... rendendola la nuova casa di questa meravigliosa mostradal 3 marzo al 16 luglio 2023. ... la mostra presenta i - Banksy, una sezione virtuale dove per la prima volta le opere d'più ...Il video proiettato all'interno - creato in collaborazione con lo studio romano didigitale ... "È anche la prima volta che presento un'installazionecon un video: sono molto contento ...

Arte, a Parigi la mostra immersiva dedicata a Marc Chagall TeleAmbiente TV

Arte e creatività sempre più coinvolgenti con tecnologia immersiva Agenzia askanews

L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles partecipa alla LA Art ... Italiana

Bansky arriva nell'ex biglietteria di Genova Principe Agenzia ANSA

Feed the Future | Mi nutro d'arte. Un viaggio distopico in un futuro di ... sararoversi.nova100.ilsole24ore.com

Dopo aver attratto oltre 450 mila spettatori nelle stazioni di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova e Roma Tiburtina, The World of Banksy - The Immersive Experience sceglie Genova P ...Un grande cubo racchiuso da un sipario bianco e blu domina l'ingresso della LA Art Show, la fiera d'arte contemporanea che si tiene fino a domenica al Convention Center di Los Angeles. (ANSA) ...