Arsenal | Arteta suona la carica | “So cosa dobbiamo fare per restare in testa alla classifica”

Commenta per primovuole Zubimendi dalla Real Sociedad. Lo spagnolo è il rinforzo scelto dal tecnico per rinforzare i Gunners . Lo scrive Sport .La strepitosa vittoria del Manchester City conquistata ieri sera a Londra, sul campo dell', fa felici non solo i tifosi dei 'Citizens', ma anche un ex di lusso come Sergio Aguero. Il '..., ...

De Bruyne adrenalinico in Arsenal-City: spinge Arteta e poi risponde ai tifosi rivali ItaSportPress

Il maestro batte l'allievo: l'Arsenal di Arteta cede 3-1 in casa col Manchester City, Guardiola primo! | Primapagina ... Calciomercato.com

Arsenal, Arteta: "Ho fiducia nei miei ragazzi. Oggi abbiamo creato problemi al City" TUTTO mercato WEB

Arsenal-Manchester City, Arteta sfida il maestro Guardiola: tutto sul big match della Premier la Repubblica

Arteta e De Bruyne, spinte e scintille in Arsenal-City: cosa è successo Corriere dello Sport

O Arsenal parecia bem lançado na liderança mas nas últimas rondas derrapou, a ponto de perder o 1.º posto, embora tenha mais um jogo para o recuperar. A equipa de Mikel Arteta contava com um empate ...proviene direttamente dall’organico dell’Inter di Inzaghi Il Manchester City ha battuto con un sonoro 1-3 gli imbattibili di Mikel Arteta, superando di fatto l’Arsenal (almeno temporaneamente) al ...