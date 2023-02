Arpanet | il singolo della formazione romana Romanderground anticipa il nuovo album

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “” è il titolo deldel trio rap romano, disponibile da venerdì 17 febbraio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Music Against The Walls. A cinque anni dal loro ultimo“Amor&Odio”, lacomposta da Prisma, Mister T e DJ Snifta riparte con una produzione firmata da Squarta e Gabbo (Cor Veleno). Beat futuristici e tecnologici, mischiati a suoni tribali e animaleschi, dove il risultato è un caleidoscopio di rap, misto a Trip-Hop, jungle e anche drum’n’bass. Le barre dei due MC raccontano uno scenario distopico, in cui la crescente digitalizzazionesocietà prende il controllo sulla vita delle persone. Il titolo, “”, si riferisce ai primissimi computer collegati in rete fra loro ...

' è il primo estratto dell'imminente nuovo album dei Romanderground in uscita il prossimo aprile.

