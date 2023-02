(Di venerdì 17 febbraio 2023) Scene che non dovrebbero mai vedersi su un campo da calcio. In una partita del massimo campionato femminile della Repubblica Democratica del, seidel DCMP Bikira de Lubumbashi al 90' ...

In una partita del massimo campionato femminile della Repubblica Democratica del Congo, sei giocatrici del DCMP Bikira de Lubumbashi al 90' inseguono l'e lo picchiano selvaggiamente 17 ...Scene che non dovrebbero mai vedersi su un campo da calcio. In una partita del massimo campionato femminile della Repubblica Democratica del Congo, ...

Video, arbitro aggredito dalle giocatrici in Congo La Gazzetta dello Sport

Arbitro finisce in ospedale: maxi-squalifica al dirigente per una partita fra 16enni FirenzeToday

Arbitro aggredito in Promozione: sospesa San Gregorio-Pizzoli Abruzzo Cityrumors

Arbitro aggredito dalle giocatrici in Congo: il video shock Tiscali

Arbitro aggredito a Palosco: la decisione del Giudice sportivo ... Bergamo & Sport

L’arbitro 21enne di Avezzano ... Stando al racconto dei presenti, Cipriani stava annotando il nome dell’espulso quando Piri lo ha aggredito. La partita è stata sospesa.Arbitro aggredito e graffiato al termine della partita di calcio giovanile Sancat-Molinense, valida per il campionato giovanile Under 16 Allievi B e conclusa col risultato di 5-2 in favore della ...