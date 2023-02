App IO cresce insieme alle amministrazioni | ora nuovi servizi di qualità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi IO, l'app deipubblici, è pronta per entrare in una 'fase due', che la porterà ad evolversi dopo aver raggiunto quasi 33 milioni di download, oltre 178 milaa bordo e 6 milioni di cittadini che ogni mese compiono operazioni attraverso l'app. PagoPa, la società pubblica che ha sviluppato e gestisce l'app, sta lavorando per offrirea valore aggiunto, che consentano ai cittadini di completare l'interazione con un ente, sempre rimanendo all'interno della stessa app. La chiave per dare vita a questa nuova generazione dipubblici sta nella co-progettazione, ovvero nell'immaginarefunzionalità che massimizzino i benefici per gli utenti. Ne è stato un ...