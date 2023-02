Anuptafobia | la paura di restare single

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) San Valentino, la festa degli innamorati è appena trascorsa con grande sollievo per molti. E se per molti essere da soli è una scelta di vita personale, per altri questa situazione potrebbe esserlo non per scelta. Questa situazione (in determinate persone) potrebbe trasformarsi nella patologia chiamata. Una patologia che comporta uno stato perenne di ansia per la mancanza di una relazione sentimentale e di un partner al proprio fianco. Il significato della patologia(fobia) della mancanza di nozze o di una/un compagna/o (anupta). Di conseguenza una persona che soffre di questa specifica patologia, non riesce a vivere il proprio status die il più delle volte, la persona non sa di soffrirne. Quali sono i sintomi? Sebbene chi soffra di questa patologia, ...