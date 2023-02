Antonella Fiordelisi svuota un posacenere su Edoardo Donnamaria Video

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I donnalisi si stanno riappacificando, a modo loro. Al Grande Fratello Vip 7 la coppia composta daè quella che vive continui battibecchi e screzi per i motivi più futili. Ieri però, la discussione è stata fatta su una situazione particolarmente grave: infattiha riferito al gruppo di spartani una confidenza della vippona sulla sua amicizia con Nikita. Lei nega di averla fatta e non ci sonoa confermare la tesi del fidanzato, così i litigi sono continuati. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il colpo di testa di: “Non pensavo ci fosse la cenere” Ma oggi tra i donnalisi sembra essere arrivato il sereno. I due hanno ripreso a giocare e ...

... Edoardo Donnamaria e la battuta sul sesso con Alberto De Pisis: cosa ha detto davanti a tutti Gf Vip, Antonino Spinalbese difende: Edoardo resta in silenzio. La scena surreale ...A raccontare i dettagli della situazione è stata, che come si sa sta attraversando un momento burrascoso con il compagno Edoardo Donnamaria. 'Io ero in piscina ieri notte. Vuoi ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Giaele quasi ex moglie (voto 8), Antonella Fiordelisi esonda (voto 2) Corriere della Sera

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sbotta dopo la diretta: "Il pubblico non mi ha capita, sono troppo vera" ComingSoon.it

Micol Incorvaia: "Andrea, o sei con Antonella o sei contro di lei" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Nikita e Antonella in crisi per Oriana preferita, lacrime al GF Vip: Perso sostegno da fuori Fanpage.it

La mamma di Nikita Pelzion fa un appello al Grande Fratello Vip e annuncia di aver preso provvedimenti: "Sono partite le prime diffide!".Tra i concorrenti più chiacchierati del GF Vip, Edoardo Donnamaria continua a far discutere. La frase su Alberto De Pisis fa ...