Antonella delusa dal pubblico del GF Vip | “Non mi hanno capita | sono troppo vera!”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per mesi Nikita Pelizon eFiordelisistate le preferite in quasi tutti i televoti del Grande Fratello Vip, ma ultimamente il vento è cambiato. Una settimana fa Alberto De Pisis ha battuto le due gieffine ed è risultato il preferito e ieri sera è successa la stessa cosa a Oriana Marzoli che ha vinto con il 43,5% delle preferenze (in una sfida a quattro). Nikita non ha preso benissimo il risultato del televoto ed ha anche pianto pensando di non avere più lo stesso sostegno di prima da parte delche segue dil GF Vip.si lamenta con Edoardo: “Ilnon mi capisce”. Subito dopo la puntata la Fiordelisi si è lamentata con Edoardo Donnamaria e ha detto che i telespettatori non capiscono lei e Nikita: “Mi dispiace solo che ilnon ci ha capite a ...

