Anticipazioni Terra Amara | Come Finisce La Soap!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 17 febbraio 2023): durante il gran finale della soap, Zuleyha deve affrontare l’ennesimo lutto e decide di vendicarsi. Per lei però c’è l’amore dei suoi due figli…sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori ormai dal periodo estivo. Le vicende di Zuleyha ed Yilmaz hanno appassionato moltissimo il pubblico ma, dopo quattro stagioni, arriverà un atteso finale che in Turchia è già avvenuto. Al centro ci sarà Zuleyha, che purtroppo non avrà un lieto finetutti speravano.: Zuleyha resta sola alla fine dellaIl gran finale diè ancora lontano per i telespettatori italiani, dato che le stagioni sono ...