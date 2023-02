Ant-Man and the Wasp | Quantumania | la spiegazione delle scene post credits

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Una descrizione dettagliata ed esplicativadopo i titoli di coda di Ant-Man and theloro implicazioni nel futuro dell'MCU, ma attenzione agli spoiler. A 48 ore dall'uscita nelle sale italiane di Ant-Man and the, i media si sono lanciati nell'interpretazione e nellacontenute, come da tradizione, alla fine del cinecomic Marvel. Attenzione! Se non volete conoscere sulledi Ant-Man and thenon proseguite nella lettura di questa news Come anticipato dai media americani, Ant-Man ...

Primo capitolo della Multiverse Saga,and the Wasp: Quantumania è il punto di partenza di una lunga avventura che vedrà il suo culmine in Avengers: Kang Dinasty . Come abbiamo visto nella nostra recensione del terzo film ...A 48 ore dall'uscita nelle sale italiane diand the Wasp: Quantumania , i media si sono lanciati nell'interpretazione e nella spiegazione delle scene post credits contenute, come da tradizione, alla fine del cinecomic Marvel. ...

Catherine Zeta-Jones, visione "celestiale" sul red carpet di Ant-Man 3 Io Donna

Box Office Italia – Ant-Man and the Wasp: Quantumania sempre in testa ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il ritorno di Ant-Man e una storia di rinascita: ecco cosa vedere al cinema L'Eco di Bergamo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania guida il box office di giovedì 16 febbraio Cineguru

Una descrizione dettagliata ed esplicativa delle scene dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e delle loro implicazioni nel futuro dell'MCU, ma attenzione agli spoiler.Riflettori puntati a Londra su Catherine Zeta-Jones, elegantissima per la première di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ...