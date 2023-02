Ant-Man and the Wasp | Quantumania è brutto e del tutto inutile

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Questo è un vero e proprio atto d'accusa. Ant-Man and thesi è rivelato implacabilmente rumoroso, roboante, così enorme che, quando ti giri verso chi è venut*a vederlo con te, l* trovi addormentat*. Questo è stato il mio caso: dopo un'ora di film c'era chi mi sonnecchiava accanto durante un monologo altisonante pronunciato dal nuovo omni-cattivo Kang di Jonathan Majors, intento a parlare del suo desiderio di conquistare il multiverso. Qualche tempo dopo, anche se solo per un minuto, mi sono appisolato anch'io. Non che mi sia perso qualcosa. Il terzo capitolo di Ant-Man non è tanto l'episodio introduttivo dell'ultima fase della Marvel quanto una pubblicità troppo lunga per le cose a venire, con immagini che sembrano play-doh e un ensemble con facce perenni da: "Qual era la mia battuta? Cosa ci faccio qui? Cosa dovrebbe essere questo ...