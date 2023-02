Annullato l’evento del Ppe a Napoli | Silvestro Fi | “Decisione che lascia sconcertati”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“laimprovvisa e irrituale di Manfred Weber di annullaredel Ppe a, con una motivazione che non rende merito alla storia del presidente Berlusconi, di Forza Italia e dell’intero Paese”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco. “Il nostro leader – sottolinea – è uomo di pace e, in quanto tale, pur sostenendo con tutti i mezzi la difesa dell’Ucraina, lavora per ottenerla. Weber dovrebbe sapere che le strade per arrivarci sono quelle della diplomazia e delle proposte umanitarie a favore delle popolazioni martoriate dalla guerra. La posizione del presidente Berlusconi e di tutta Forza Italia è questa. E tutti coloro che rappresentano o pensano di rappresentare in Europa determinati valori – ...