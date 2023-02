Andrea Liconti è inimitabile per la compravendita on line di borse | orologi | accessori e streetwear | su TikTok il suo profilo vola

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023)vende cose che tutti vorrebbero a prezzi “aggressivi” come dice lui stesso nelle sue storie IG. Le sue doti comunicative funzionano da sempre ed è grazie ai social che riesce a raggiungere, ogni giorno, milioni di visualizzazioni. Oggiè il re delle trattative su Tik Tok, ma non solo: Instagram, Twitch sono ormai terreno fertile per lui (che ha poco più di 35 anni). Imitato, ma al tempo stesso, racconta la sua ascesa riavvolgendo il nastro. "Inizialmente avevamo un social media manager che se ne approfittava della nostra scarsa conoscenza dei social e per diverso tempo realizzava post e qualche contenuto ma spendevamo cifre sproporzionate”, racconta. “Avevamo solo 15mila followers e un bel giorno ho deciso di fare una live, poche persone collegate… Mi hanno ...