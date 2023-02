Leggi Anchefesteggia un anno di amore con Elisa, ma qualcosa non torna... Ai follower died Elisa Visari non sono sfuggiti alcuni indizi social che sembrano testimoniare la crisi in corso. Sono giorni ormai che i due non postano una foto o un video in coppia e neanche per ...Dieci anni più giovane di Anna Tatangelo, Mattia Narducci è ancora lontano dallo showbiz ma vanta amicizie importanti come, Simone Susinna e Stefano Sala. Secondo Tag24 , sarebbe stato ...

Giulia De Lellis al Superbowl ma con la testa ad Andrea Damante, che cosa è accaduto Fanpage.it

Giulia De Lellis, la storia con la canzone “Stay” riaccende le speranze: riavvicinamento con… Il Fatto Quotidiano

Giulia De Lellis è davvero tornata single Il riferimento all'ex Andrea Damante scatena il gossip RDS 100% Grandi Successi

Andrea Damante in crisi con Elisa Visari, ecco gli indizi TGCOM

Fotogallery - Andrea Damante ed Elisa Visari, le foto del loro amore TGCOM

I due non commentano, ma i follower non hanno dubbi e questo silenzio social non fa che gettare benzina sul fuoco del gossip. Dal San Valentino passato l'uno lontano dall'altra alle uscite del dj con ...Weekend romantico per Anna Tatangelo a Parigi: la cantante è stata immortalata con il modello Mattia Narducci, ecco i dettagli ...