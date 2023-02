Anarchici | ufficio stampa Orlando a Rampelli | ' mai messo in discussione 41 bis'

... Andrea Delmastro , è indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d'e oggi è ... Parallelamente, i gruppiitaliani e internazionali compiono atti di sabotaggio e attentati,...Il sottosegretario Delmastro è finito nel registro degli indagati per ' rivelazione di segreto d'' e gliaumentano il livello delle minacce . 'Un manager verrà colpito a morte ...

Anarchici: ufficio stampa Orlando a Rampelli, 'mai messo in ... Gazzetta di Reggio

Caso Cospito, gli anarchici: Colpiremo a morte tre manager. Le 4 lettere Affaritaliani.it

Altro raid anarchico con imbrattamenti in centro / Comunicati stampa ... Comune di Trento

Anarchici, Foti (FdI): violate regole con notizia iscrizione registro ... La Voce del Patriota

Anarchici, la lunga scia di attentati della FAI Corriere della Sera

Il caso Cospito, l’anarchico in sciopero della fame al 41 bis ... L’ipotesi accusatoria a carico di Delmastro è di rivelazione di segreto d’ufficio, perchè l’atto del Dap era coperto da segreto ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Contrariamente a quanto affermato dall’onorevole Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, si precisa che l’onorevole Orlando non ha mai messo in discussione la ...