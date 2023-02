See mafiosi volevano mettere in imbarazzo lo Stato, ci sono riusciti grazie al Pd. Ad ... mettendo in discussione il diritto di un parlamentare sulla congruità delleche vengono ......ufficio mentre giungono minacce di morte e attentati a manager e aziende da parte degli. ... organizzazione di categoria di Fipe - Confcommercio) sottolineano che lemesse in campo ...

Anarchici, misure di sicurezza a manager Iveco minacciato da Fai TheSoundcheck

Minaccia di attentato anarchico, volantino Fai: "Manager sarà colpito a morte davanti alla famiglia" RaiNews

Pugno duro di Salvini contro gli anarchici: "Presto interventi in Cdm" ilGiornale.it

Un anarchico al 41 bis e Bobby Sands. Due pesi e due misure, in Italia lanuovapadania.it

Vertice al Viminale, innalzate le misure di tutela degli obiettivi nel ... L'Ecodelsud.it

Il giudice Sabella, a proposito del caso Cospito, parla di situazione al limite: "Bisogna abbassare i toni prima che sia troppo tardi".Il Pd scherza con il 41 bis, sottovaluta la minaccia anarchica del Fai a un manager Iveco, ai media e allo Stato e rischia di compromettere sia quanto di buono è stato fatto nella lotta alla mafia gra ...