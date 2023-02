Anarchici | Calenda | ' basta parlare di Delmastro e Donzelli | facciamo un favore all' Italia'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb (Adnkronos) -si deve dimettere? "Non per l'indagine, non si dimettono le persone per le indagini, le persone sono innocenti fino a sentenza definitiva. Si deve dimettere perchè è gravemente inopportuno che un sottosegretario dia una carta riservata a un compagno di casa membro del Parlamento. E' una cosa grave. Manon si dimetterà, Nordio, e mi spiace, gli ha coperto le spalle, l'indagine finirà in nulla e se smettiamo didi questa cosaunall'". Lo ha detto Carloa Tagadà.

... dalle teorie su fantomatici legami trae mafiosi alle roventi polemiche intorno al ... una, nel Lazio, a braccetto con il cosiddetto Terzo polo di Carloe Matteo Renzi; l'altra, in ...... visto che con la scelta del candidato di Renzi eperdono una regione governata per dieci ...Stato non può e non deve fare nessun passo indietro di fronte agli atti intimidatori degli...

Anarchici: Calenda, ‘basta parlare di Delmastro e Donzelli, facciamo ... Il Sannio Quotidiano

Anarchici: Calenda, 'il Pd ha ragione, sì alla mozione contro ... SardiniaPost

Superbonus: Calenda, ‘una follia, Giorgetti ha ragione’ La Ragione

Gli anarchici romagnoli nell'incontro con Miro Gori il Resto del Carlino

Anarchici: Calenda, ‘Nordio ha perso statura di tecnico liberale e indipendente’ La Ragione

Roma, 17 feb (Adnkronos) - Delmastro si deve dimettere "Non per l'indagine, non si dimettono le persone per le indagini, le persone sono innocenti fino a sentenza definitiva. Si deve dimettere perchè ...Plaudono Berlusconi, Calenda e Calderoli, ma a sinistra c'è il gelo. Una decisione - e già lo prevede la nostra intelligence - che potrebbe provocare le reazioni anarchiche. Proprio a partire da via ...