Amici 22 | slitta l’inizio del serale | quando andrà in onda la prima puntata

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A metà febbraio ad22 non è stata ancora annunciata la da deldel, che gli scorsi anni invece si conosceva già da gennaio: come mai?, si chiedono i fan del programma di Maria De Filippi. Anche se non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale né da parte di Mediaset né da parte degli autori di22, siamo in grado di dirvi con un certo grado di certezza che ladeldi quest’anno è stata spostata di una settimana almeno. E il motivo potrebbe avere a che fare con la difficoltà dei professori nello scegliere gli allievi giusti per affrontare questa nuova parte del talent di Canale 5. Eccoin pnda ladeldi ...