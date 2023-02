Amici 22 | Jore ha abbandonato la scuola | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel daytime di22 andato in onda questo pomeriggio, è stato annunciato che Lorenzo Longoni, in arte, ha deciso di abbandonare il talent show di Canale 5. Solo pochi giorni fa il professore Rudy Zerbi aveva annunciato di voler sostituire uno fra Piccolo G econ il nuovo arrivato Mezkal. Appresa la notizia, il 18enne di Carate Brianza si era lasciato andare ad un momento di sconforto. Sospettava, infatti, che la scelta di Zerbi sarebbe ricaduta su di lui. Ai suo compagni aveva confidato: In questo momento non riesco neanche a capire come mi sento, se sto male o sto bene,boh…Non mi sento neanche di dire: “Voglio rimanere“. Successivamente, la produzione del programma aveva fatto trapelare (forse involontariamente) un indizio. Da questo, gli utenti del web avevano iniziato a pensare che Lorenzo ...