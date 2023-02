Amici 22 | Jore abbandona la scuola

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel daytime didi Maria de Filippi oggi è stata resa nota la decisione di. L’allievo ha deciso dire ladel talent show per motivi personali “ha deciso dire laper motivi personali”. Questo quanto reso noto nel daytime di oggi, successivamente è stato mostrato il momento nel quale il cantante saluta i suoi, ormai ex, compagni d’avventura.ha abbracciato tutti, sorridente, poi è stato aiutato e accompagnato alla porta da Mattia Zenzola. Lorenzo Sengoni, in arte, non ha specificato i motivi esatti che lo hanno spinto a lasciare definitivamente il programma nel quale era entrato a far parte circa un mese fa, dopo aver vinto la sfida contro Cricca. Dopo la partecipazione ad Area ...