Amadeus e Chiara Ferragni nei guai dopo Sanremo | “Soggetti a verifiche”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) News Tv. Le polemiche non finiscono euna settimana dal suo debutto fa ancora parte delle testate dei maggiori giornali italiani. Ora nell’occhio del ciclone c’è ancorama anche. I due sarebbero nei, infatti l’Agcom vuole indagare su di loro. >> “Striscia la Notizia”, Rai nei? Quanto costeranno le follie di Fedez, Rosa Chemical e BlanconeiEcco chesono ancora sulla bocca i tutti nonostante il Festival disia finito, ...

... ma se possibile anche elettorale, che difficilmente potrà venire dallo spettacolo allestito da". Insomma, da Pasolini aFerragni, il passo verso il viale del tramonto politico e ...Anche 'Famiglia Cristiana' stroncae l'edizione Sanremo 2023. Nell'ultimo numero uscito in edicola, il settimanale ha tirato le ...- oggi indagato - all'imbarazzante finto nude look di...

Sanremo 2023: la miglior cosa di Chiara Ferragni è stata liberare Amadeus dal profilo Instagram di coppia WIRED Italia

Sanremo 2023, Chiara Ferragni: “Non sono conduttrice né attrice, porterò me stessa” Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni, un selfie sul palco di Sanremo per aprire l'account Instagram di Amadeus la Repubblica

Sanremo 2023, la diretta social di Amadeus, Chiara Ferragni e Fiorello è un disastro Il Fatto Quotidiano

Amadeus festeggia 1 milione di followers su Instagram, spunta la scommessa con Chiara Ferragni Radio Zeta

Chiara Ferragni e Fedez paparazzati a Milano davanti al portone di un palazzo per la prima volta insieme dopo Sanremo. Dove stavano andandoLe accuse, riguarderebbero la pubblicità fatta gratuitamente a Instagram da Chiara e Amadeus: evidente sarebbe infatti il vantaggio commerciale per il Festival per la pubblicità fatta a Meta senza ...