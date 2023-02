Almeno un’altra settimana senza piogge | previsioni meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) –di bel tempo sull’Italia, con temperature fino a 20 gradi in Pianura Padana,con il contagocce e neve sotto la media del periodo. La siccità è sempre più estrema al Nord-ovest con disagi anche per il Bacino del Po e per i grandi laghi del Nord. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, intravede in questo inizio del 2023 un drammatico prosieguo delle secche condizioni 2021-2022. Oramai da più di 24 mesi la siccità colpisce in particolare Piemonte e Valle d’Aosta, ma con sensibili disagi anche sul resto del Nord. Fino alla fine di gennaio il problema era molto grave anche in Calabria e Sicilia, ma con l’arrivo del ciclone della scorsasono caduti 1-2 metri di neve e lentamente ci sarà un parziale sollievo umido per le falde ...