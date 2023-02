Allegri perde le staffe | che lite in diretta a Sky!

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Postpartita agitato per l’allenatore bianconero dopo l’1-1 nell’andata dei sedicesimi di finale a Torino contro i francesi del Nantes PER NONRTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Pareggio molto deludente per la Juventus nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Nell’esordio nella seconda competizione europea i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 interno contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

"Io non voglio la Juve dell'1 - 0! Mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite". Massimilianole staffe ai microfoni di Sky dopo il pareggio casalingo per 1 - 1 che la sua Juventus ottiene contro il Nantes nell'andata del playoff di Europa League. L'allenatore bianconero sbotta ...Il tecnico bianconerole staffe: "Io non voglio vincere 1 - 0" "Io non voglio la Juve dell'1 - 0! Mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite". Massimilianole staffe ai microfoni di Sky dopo il pareggio casalingo per 1 - 1 che la sua Juventus ottiene contro il Nantes nell'andata del playoff di Europa League. L'allenatore bianconero sbotta ...

