Allegri è una furia | che sfogo in diretta tv | Basta con questa cazz… !

va avanti sulla strada del tridente pesante, ma c'è più dinovità: gli esclusi dall'undici di partenza sono Locatelli e Kostic, con Paredes in cabina di regia insieme a Fagioli e Rabiot. ...squadra che la Juventus dovrebbe spazzare via senza quasi fatica, perché sennò che succede quando inevitabilmente il livello si alzerà E la partenza in effetti è da grande squadra e grande ...

Dopo il pareggio col Nantes, Massimiliano Allegri è una furia. "C'è una cosa sola che conta nel calcio, vincere - ha tuonato a fine partita ai microfoni di Sky Sport -. Le mie squadre vogliono vincere ...Blas risponde a Vlahovic: la Juventus pareggia contro il Nantes nell'andata dello spareggio di Europa League. La qualificazione agli ottavi del torneo europeo si giocherà a Nantes. L'allenatore dei bi ...