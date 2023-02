Allaccio abusivo alla rete elettrica | due persone denunciate

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei controlli disposti dal gruppo Carabinieri Forestale di Napoli i militari delle stazioni CC forestale di Marigliano, a Pomigliano d’Arco, hanno denunciato dueaccusate di esseri collegati in maniera irregolare. Si tratta di un 50enne ed un 38enne, che devono rispondere di furto di energia. I controlli sono stati eseguiti in un negozio adibito a vendita di casalinghi e in un’attività di ristorazione. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato irregolarmente la corrente per alcune miglia di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.