Alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro prosegue la raccolta di olio usato per salvare l’ambiente dall’inquinamento

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fiumicino – Cominciare dalle piccole cose… questo è lo spirito giusto per rendere il Pianeta in cui viviamo un luogo migliore. Con dei piccoli gesti, infatti, è possibile ridurre l’inquinamento e le catastrofiche conseguenze che si porta dietro: “Spesso non ci rendiamo conto dell’impatto ambientale che possono avere anche le nostre azioni quotidiane – spiega il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore dellacomunale di Isola Sacra per 20 anni -. Non smaltire correttamente l’esausto, ad esempio, rientra tra le azioni più dannose per: buttare l’per friggere nel lavandino è un vero e proprio attentato all’ecosistema, considerando che 1 litro diinquina una superficie di mare pari ad un campo da calcio”. “Ci teniamo a ...