?Alla Bce scoppia la guerra dei tassi La Germania punta i piedi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A Isabel Schnabel, economista ed esponente tedesca e dell’ala intransigente nel Comitato esecutivo della Bce, non devono essere andate granché giù le sortite di Fabio Panetta, che nel medesimo board parla a nome e per conto dell’Italia. La presa di posizione dell’ex dg di Bankitalia, che fanno il paio con quelle del governatore Ignazio Visco, è chiara: bisogna darsi una calmata suied evitare l’isteria da inflazione. Perché stretta dopo stretta (a marzo Francoforte alzerà il costo del denaro di altri 50 punti base, totalizzando in appena tre mesi un aumento di un punto percentuale), si rischia di soffocare il seme più importante, quello della crescita. Ma per lale cose non stanno affatto così. Il costo della vita è il nemico pubblico numero uno e sembra che Christine Lagarde abbia deciso di seguire questa impostazione. Schnabel, ...