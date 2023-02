Aliquote Imu | è cambiato tutto e nessuno se ne è accorto | attenzione a questi dettagli

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cambiaper quanto riguarda leIMU. Adesso infatti i cittadini dovranno fare: cosa succede. Tutti sapranno che l’Imu, Imposta Municipale propria, è un’imposta istituita dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011. Viene pagata a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Questa è operativa dal 2012 e fino al 2013 è stata operativa anche sull’abitazione principale. Dall’anno in cui è stata erogata sono state implementate diverse modifiche. In arrivo dei cambiamenti per l’Aliquota IMU – ILoveTrading.itAnche quest’anno la Legge di Bilancio ha deciso di modificare le modalità di pubblicazione ed efficacia delleImu. Fino ad ora queste venivano confermate di anno in anno. Ma con le nuove norme il procedimento non sarà ...