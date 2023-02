Alieni o altri oggetti spia? Svelata la verità sugli Ufo abbattuti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Risolto il mistero? I trevolanti non identificatinegli ultimi giorni dalle forze statunitensi “non sappiamo ancora cosa fossero, ma nulla al momento suggerisce chevano per conto della Cina o per qualsiasi altro Paese. Molto probabilmente erano legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche”. A rompere il silenzioche avevano destato tanto scalpore negli Usa - si era addirittura parlato degli- è stato il presidente degli Stati Uniti in persona, Joe Biden, in una brave dichiarazione alla stampa alla Casa Bianca. Riguardo invece al primo pallone, abbattuto il 4 febbraio, Biden si è limitato a dire: “Io mi aspetto di parlare con il ...