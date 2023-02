Unaefficace per connettersi con i giovani consumatori, che per la moda funziona alla ... afferma Holly Harrison , responsabile delledi marchi di lusso, moda e vendita al dettaglio di ...MILANO - Automobili Lamborghini e Tod's annunciano laper la realizzazione di prodotti di pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori di lusso. "L'esclusiva collaborazione dei due marchi celebra l'artigianato e la tradizione italiana, ...

Al via partnership tra Lamborghini e Tod's - Ildenaro.it Il Denaro

Al via partnership FANUC e Sanoma per portare la robotica e l ... Dire

DAZN Italia, al via la partnership commerciale con Virgin Active Digital-Sat News

Tim: al via partnership in Brasile con Ecovias do Araguaia (Astm) sul ... Borsa Italiana

CONCERTO BRUCE SPRINGSTEEN, VIA LIBERA ALLA ... CronacaComune

Strategic partnership Cath Burns, Executive Vice President of Anaxi; and Matt Prevost, Chief Revenue Officer of BetMGM.This will enable the delivery of critical and emergency medical supplies including samples for diagnosis in times of high traffic and other challenging conditions, the city-based hospital chain said.