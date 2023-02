(Di venerdì 17 febbraio 2023) Questo il titolo dell’evento organizzato nell’ambitoGiornata Mondiale UNESCOLingua Madre, il 21 febbraio 2023, alle ore 18.30 allo IAV Club by In Arte Vesuvio, via Nazario Sauro 23, Napoli. Nel corso dell’evento saranno donate all’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon quattro opere pittoriche realizzate dagli studenti di quattro scuole medie statali di Napoli: ‘Belvedere’, ‘Foscolo-Oberdan’, ‘D’Ovidio–Nicolardi’, ‘Ristori’. Saranno inoltre presentati due progetti creativi per la valorizzazione del patrimonio tradizionale artistico campano in chiave contemporanea finanziati con corsi di formazione dal Comune di Napoli (assessorato ai Giovani e al Lavoro) all’Incubatore Napoli Est. All’evento, curato dalla docente storica dell’arte Bianca Stranieri, parteciperanno: Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione; Chiara Marciani, ...

...venerdì 17 febbraio 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (Scienze ... Ie le arti' a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia contemporanea di ...Venerdì 17 febbraio prenderà ilil videopodcast in formato talk pensato per raccontare l'... Sperimenteremo così nuoviche si rivolgono ai più giovani, per soddisfare la loro grandissima ...

Al via “I linguaggi della solidarietà e del merito” - Ildenaro.it Il Denaro

Ucraina, le armi come unico linguaggio. Il punto Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

INDIRE, “TEATRO PARLIAMONE! I LINGUAGGI DEL TEATRO A ... AMAT

Conoscere meglio i linguaggi del corpo e le proprie emozioni, al via ... CBlive - La città di Campobasso in diretta

Nel segno della molteplicità di linguaggi musicali, al via la prima ... PadovaOggi

Si rafforza la collaborazione tra Will Media e Sky, per la creazione di contenuti digitali dedicati ai più giovani, sui principali trend di cambiamento, dalla cultura all’ambiente. Il 17 febbraio debu ...ALA presenta la terza edizione di ALA Art Prize, il premio dedicato all’arte contemporanea, aperto ad artisti under 40: tema del 2023, l’Habitat ...