Al telegiornale con un cane nascosto il video virale di una giornalista USA

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sui social network è diventatoildi unaamericana che ha condotto ilcon unin braccio,dall’obiettivo delle telecamere. Le immagini ci hanno portato dietro la scrivania dei conduttori per scoprire questo dolcissimo cucciolo. @la.repubblica Hanno fatto il giro del mondo le immagini di unastatunitense che conduce ildi NBC Houston con un cagnolino in grembo. Le immagini risalgono a inizio gennaio quando il produttore del programma di informazione, Frank Espinoza, aveva portato a lavoro uno dei suoi amici a quattro zampe, Pancho. Quando è stato il momento di andare in diretta, il cagnolino non è voluto tornare a terra e così Sofía Ojeda ha condotto il ...

Conduttore d'eccezione per il tg di KPRC 2, emittente televisiva di Houston. La giornalista Sofia Ojeda è andata in onda tenendo sulle gambe il cagnolino Pancho. Portato in studio dal produttore, il ...