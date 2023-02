Al Salone del Libro l' ultima farsa sulle nomine di destra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci mancava la guerra Punica suldel. Tutto parte dalla rinuncia del Premio Strega Paolo Giordano alla candidatura per il ruolo di direttore. Tra le sue varie argomentazioni alla base della decisione, esprime anche il non essere d'accordo con alcuni nomi che sono stati avanzati per il comitato editoriale. Eccoli: Alessandro Campi, Giordano Bruno Guerri, Pietrangelo Buttafuoco. Persone di indubbio valore nel panorama culturale italiano e in quello che dovrebbe essere un sano confronto di idee. Che evidentemente la sinistra non concepisce, preferendo monopolizzare ogni ambito in cui la cultura si esprime. A spiegare com'è andata la cosa, in una lunga nota, è stato Francesco Giubilei, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «La richiesta di collaborazione con il Ministero è arrivata direttamente dagli organizzatori del ...