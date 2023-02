“Al Bano | Se Vinco lo Scudetto Canto un Suo Pezzo”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Henry Mkhitaryan ha scelto Milano come destinazione per la sua prossima avventura calcistica: la sponda Inter! La sua esperienza nella squadra nerazzurra è iniziata con un successo incredibile: vincere due derby in soli 18 giorni! Prima la conquista della Supercoppa italiana e poi il derby di campionato, entrambi vinti grazie alla fiducia acquisita in quella prima partita. Il giocatore armeno ha dichiarato che le sensazioni sono state davvero incredibili e che lui e tutti i suoi compagni sono felici che Milano sia diventata nerazzurra. Mkhitaryan ha anche rivelato che lui e i suoi compagni si sono parlati e accordati su come andare avanti, lottando per questa maglia. La squadra è consapevole dei propri limiti e sa dove può migliorare, ma l’importante è cosa possono fare. Inoltre, il giocatore ha affermato che lui e i suoi compagni sono come una famiglia, per cui qualunque cosa accada ...