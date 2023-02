Air France - Klm | volta pagina dopo Covid | utile a 728 milioni

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Air- KLMdue anni di enormi perdite dovute alle restrizioni legate al- 19, tornando in attivo e impegnandosi a rimborsare velocemente il prestito statale di emergenza ...

- KLM volta pagina dopo due anni di enormi perdite dovute alle restrizioni legate al Covid - 19, tornando in attivo e impegnandosi a rimborsare velocemente il prestito statale di emergenza ...Un volopartito da Parigi e originariamente diretto al Jfk è stato dirottato all'aeroporto internazionale di Newark, in New Jersey. Altri voli voli sono stati dirottati verso aeroporti ...

Air France-KLM: volta pagina dal Covid, torna in utile (728 mln) nel ... Borsa Italiana

Air France: ok Ue aiuto pubblico fino a 1,4 mld per danni pandemia Borsa Italiana

'Business Solutions': è online il nuovo portale Air France-Klm per gli ... Travel Quotidiano

Air France Milano Parigi annullato. Disagi e coincidenze perse Il Mio Volo Cancellato

New York, caos all'aeroporto Kennedy. Tutti i voli cancellati per un incendio RaiNews

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – La Commissione europea ha ritenuto che una misura di sostegno francese fino a 1,4 miliardi di euro a favore di Air France fosse in linea con le norme sugli aiuti di Stato d ...Air France-KLM volta pagina dopo due anni di enormi perdite dovute alle restrizioni legate al Covid-19, tornando in attivo e impegnandosi a rimborsare velocemente il prestito statale di emergenza che ...