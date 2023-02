Ai piedi di Michael Jordan

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Andare a tirare a canestro al campo da basket ormai è cosa che dice chi deve fare i conti con gli acciacchi fisici. Per gli altri c’è, e da parecchio, il playground, che è lo stesso, ma fa molto più New York City. Pure a Roma i ragazzi vanno al playground. A volte anche la mattina presto, quando ci dovrebbe essere scuola. A volte anche quando la temperatura è poco più alta dello zero termico, che per gli standard della Capitale è un freddo cane. Sta mai troppo vicino allo zero termico la temperatura a Roma e correre dietro a una palla che rimbalza e viene tirata a canestro genera calore. Così le tute vengono lasciate a terra e ci si ritrova in maglia termica e canotta. In quel campo da basket chiamato playground c’erano sei ragazzini per il più classico trecontrotre a un solo canestro. L’altro era occupato da gente con molti più anni e acciacchi che si passava il pallone e tentava ...