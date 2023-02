Ai domiciliari con droga in casa a San Giorgio a Cremano | arrestata

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Aiconin, durante un controllo la Polizia ha trovato 7 grammi di cocaina materiale per il confezionamento e bilancini di precisione Aiconin. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e della Squadra Mobile, con il supporto delle Unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via Pessina a San. Presso l’abitazione di una donna sottoposta agli arrestiper reati in materia di stupefacenti hanno trovato 15 involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina. Rinvenuti, inoltre, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae 575 euro. C.L., 64enne di ...

... hanno arrestato dieci persone - sette in carcere e tre ai- indagate per associazione ... costituito da italiani e albanesi, c'era un 37enne originario dell' Albaniaalcuni precedenti ......di droga in casa mentre era ai: arrestata 64enne. È successo ieri pomeriggio a San Giorgio a Cremano . Gli agenti del Commissariato di Portici - Ercolano e della Squadra Mobile,il ...

Sorpreso con sei chili di droga occultati in auto finisce ai domiciliari ... Livorno Press

Extracomunitario con precedenti trovato con oltre 6kg di droga ... News-24.it

Arrestato con sei chili di hashish nascosti sull'auto Il Tirreno

San Giorgio a Cremano: ai domiciliari con la droga in casa Tvcity

Ostia, evade i domiciliari per festeggiare il Natale con la famiglia ilmessaggero.it

È on line il bando che consente fino al 22 marzo di presentare la domanda di iscrizione presso i nidi di Roma Capitale per l'anno 2023-2024; in vigore i nuovi criteri di assegnazione ...Bologna, 17 febbraio 2023 - La droga dello sballo arrivava dall’Olanda, comprata su internet anche con bitcoin, poi veniva distribuita ... Ora, due calabresi (già ai domiciliari per altri motivi) sono ...